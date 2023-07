Addio a Jane Birkin: la cantante, attrice e icona di stile è morta

Chi era Jane Birkin

Nata a Londra nel 1946, alla fine degli anni ’60 Jane Birkin si trasferì in Francia. La sua relazione con il cantautore Serge Gainsbourg fu al centro della cronaca rosa per molti anni, complice anche il successo della canzone Je t’aime… moi non plus. Cantante, attrice, sceneggiatrice e regista, Jane ha recitato in svariati film, come La Piscina con Alain Delon, Una donna come me con Brigitte Bardot o La Fille prodigue con Michel Piccoli, e aveva recitato pure a teatro. Altro ruolo importante fu nel film di Michelangelo Antonioni Blow Up.

Jane Birkin e la storia della borsa Hermes

Jane Birkin è nota, tra le tante cose, per aver ispirato, e aver dato il suo nome, a una delle borse più amate in tutto il mondo: la "Birkin" di Hermès. Nel 1984, per caso, il capo di Hermès, Jean-Louis Dumas, si trovò seduto accanto a Jane Birkin su un volo. L'artista si era lamentata di come non fosse riuscita a trovare una borsa abbastanza grande per trasportare i biberon di sua figlia Lou – e Dumas rispose disegnandole un borsone profondo ed elastico. Oggi questa borsa costa tra i 6.800 euro e i 126mila euro e vanta una lista d'attesa di 6 anni.