Il mito Mick Jagger verso gli 80 anni: c'è lo speciale Blob in tv

Mick Jagger dei Rolling Stones compie 80 anni il prossimo 26 luglio. Per festeggiare questo traguardo importante Blob ha deciso di dedicare alla rockstar la puntata "Mick 80!" di Cristiana Turchetti, in onda sabato 22 luglio alle 20.00 su Rai 3. Attraverso filmati e musica che ne ripercorrono vita e carriera, si cavalcherà l’onda gigante di un artista (e di una band) che, da più di 60 anni, è sinonimo di rock’n’ roll.

Mick Jagger: carriera e vita privata

Leggenda del rock mondiale, Mick Jagger è tra i fondatori dei Rollig Stones, band che ha segnato la storia della musica. Negli Anni '80 Jagger ha intrapreso anche una carriera da solita in seguito ad alcuni dissapori con il resto del gruppo, poi rientrati. Non sono mancate esperienze da attore. Turbolenta la vita sentimentale di Mick, considerato un vero e proprio seduttore: ha avuto tre mogli (e innumerevoli storie d'amore) e otto figli, di cui l'ultimo è nato quando la rockstar aveva 73 anni. L'artista possiede una casa in Sicilia.