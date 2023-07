Michael Jackson: si va verso la riapertura delle cause per abusi sessuali

Le cause per abusi sessuali a carico di Michael Jackson potrebbero essere riaperte da una corte d'appello in California. A farlo sapere i media americani: in caso di parere positivo si tornerebbe a processo. Le azioni legali sono state intentate da Wade Robson e James Safechuck, minorenni all'epoca dei presunti fatti. I due avevano fatto causa agli eredi della popstar dopo la sua morte nel 2009. Sostenevano di essere stati molestati in due diversi episodi. La loro storia è stata anche oggetto del documentario di Hbo, Leaving Neverland.