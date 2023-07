Barbara D'Urso difende le casalinghe di Voghera: la frecciatina è contro Myrta Merlino

Al Festival Marateale, che si è tenuto a Maratea in Basilicata, Barbara D'Urso ha lanciato una sonora frecciatina a Myrta Merlino, che è stata scelta come nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Di recente la giornalista, compagna di Marco Tardelli, ha detto che secondo lei le casalinghe di Voghera non esistono più. "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare", ha replicato Barbara per poi annunciare: "Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!".