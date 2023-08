Victoria Beckham, lo scivolone sui social: "È tremendo"

ROMA - Sempre nota per la sua eleganza e raffinatezza nei look, Victoria Beckham stavolta sembra aver fatto un flop . È stata infatti al centro dell'attenzione dei suoi follower per quello che è stato descritto come uno "scivolone di stile". Martedì ha pubblicato una story su Instagram che è presto diventata virale, in cui la si vede con un top, una gonna nera e un paio di giganteschi stivali Crocs gialli . I suoi 49 anni non le impediscono di sperimentare, eppure questa combinazione è stata oggetto di discussione e commenti. Victoria ha taggato il collettivo artistico di Brooklyn MSCHF e ha aggiunto un cuore giallo accanto ai suoi piedi. I media americani definiscono MSCHF come un collettivo artistico composto da dodici creativi, noto per lanciare prodotti provocatori e ironizzare sull'industria della moda sin dal 2016.

Lo scivolone di Victoria Beckham

Gli stivali gialli, parte di una collaborazione tra MSCHF e Crocs, sono in uscita al prezzo di 450 dollari, con la loro nuova versione dal look "cartoon" che arriverà il 9 agosto. Nonostante Victoria Beckham non sia stata l'unica a sfoggiare questi grandi stivali gialli, già visti durante la settimana della moda di Parigi, le critiche nei suoi confronti non sono mancate. Alcuni utenti hanno commentato che non si addicono al suo stile abituale, mentre altri hanno definito il look "tremendo". Victoria come sempre non si lascia influenzare dalle critiche e continua a sperimentare e a divertirsi con la moda. Tra l'altro anche il rapper Tommy Cash e il cantante Maluma sono stati altri personaggi famosi a indossare questi stravaganti stivali gialli in passato.