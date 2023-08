Temptation Island, il giallo dello sfondo del cellulare di Francesca Sorrentino: messaggio a Manuel

ROMA - Sono due dei protagonisti indiscussi di Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura . Insieme da due anni e mezzo, la coppia ha deciso di partecipare al programma a causa di alcuni problemi nella loro relazione, soprattutto per via delle ripetute separazioni causate da Manuel, che ha lasciato Francesca ben cinque volte. Nonostante ciò, ogni volta veniva perdonato. Nel corso della loro esperienza nel villaggio, alcune parole del ragazzo hanno sconvolto la ragazza: lui ha infatti ammesso di averla tradita durante i periodi in cui erano separati . Questo ha spinto Francesca a chiedere un falò di confronto anticipato. Durante l'incontro, Francesca ha finalmente potuto esprimere i suoi sentimenti e per la prima volta ha preso la difficile decisione di mettere un punto alla loro storia d'amore.

Lo sfondo del telefono

Anche dopo un mese dalla fine delle registrazioni, le scelte prese al falò sono state confermate dalla coppia. Francesca ha svelato che si è incontrata con Manuel per cercare di chiarire le cose, ma è rimasta ferma nella sua decisione. D'altro canto, lui ha confessato a Filippo Bisciglia di provare ancora un sentimento forte per Francesca e di essere innamorato di lei. Per la prima volta, però, ha deciso di mettere gli interessi di Francesca al primo posto. Mentre il pubblico si domanda cosa succederà a questa coppia nel futuro, intanto la ragazza ha fatto sorridere il web, mostrando uno scatto sui social in cui si vedeva lo sfondo del suo telefono. Ecco, l'immagine è diventata virale in pochissimo tempo, perché in questa si vede Francesca che indossa un paio di corna giganti sulla testa, dimostrando grande autoironia e autoconsapevolezza.