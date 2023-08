Perché Fedez litiga con così tanti amici? J-Ax spiega tutto

Fedez è spesso al centro di liti e discussioni, molti delle quali con i suoi amici più stretti. È successo, solo per citare qualche esempio, con J-Ax, con il quale è riuscito a ricucire un rapporto di recente, ma anche con Fabio Rovazzi e Luis Sal. Intervistato dal Corriere della Sera il componente degli Articolo 31 ha rivelato: "Come mai Fedez litiga con così tanti amici? Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”.