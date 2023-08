Marco Massa in concerto a Cassino

Il 26 agosto il cantautore milanese Marco Massa, suonerà a Cassino (FR) presso l’Arena Historiale (Via San Marco 23) alle ore 21.00, in uno speciale concerto dal titolo “DAVANTI A UN FILM, una storia milanese”. “Davanti a un film” è uno spettacolo multimediale che, alternando musica, parole ed immagini, racconta la storia di un’intima Milano ormai dimenticata. Il progetto ripercorre la vita dell’artista, unendo il susseguirsi delle sue esperienze con i cambiamenti e le evoluzioni del capoluogo lombardo. L’esibizione intreccia vite ed esperienze diverse, sullo sfondo dell’eterna ma contemporanea Milano con le sue inesauribili attività e contraddittorie quotidianità.

“È importante ricordare il proprio vissuto e la propria storia. Valorizzare le radici senza dar spazio a condizionamenti ed influenze esterne – spiega Marco Massa – Raccontando senza nostalgia, come nelle mie canzoni, cerco di farvi scoprire ed immaginare Milano. Nello spettacolo, con la collaborazione di Danilo Da Rodda e Pietro La Pietra, vi racconterò la mia storia e quella della mia città, come se foste davanti a un film”. Il concerto sarà l’occasione di presentare al pubblico “Era Maggio”, il nuovo brano che il cantautore dedica alla propria madre preoccupata per le sue sorti, quando decide di cambiare improvvisamente vita e di intraprendere un nuovo percorso lontano dalle sicurezze del nucleo famigliare.