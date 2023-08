Chiara Ferragni e Fedez, svelata tutta la verità sulla lite a Sanremo

E’ stato rilasciato il trailer della puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo della serie tv 'The Ferragnez' , in streaming su Amazon Prime a partire dal 14 settembre. “La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato“, c’è scritto nella promo dove poi vengono lanciate le immagini di Fedez e Chiara Ferragni sul palco a Sanremo , dopo il controverso bacio con Rosa Chemical .

Chiara Ferragni e Fedez, la verità dopo Sanremo

Insomma, Fedez e Chiara Ferragni racconteranno per la prima volta la loro verità sull’accaduto, sul quel bacio a Sanremo tra i due cantanti. Nel video si vedono i momenti sul palco, il pesante litigio tra marito e moglie durante la pubblicità, con la fuga dietro le quinte del Festival di Sanramo insieme ad Amadeus. “Non ero completamente lucido“, dice Fedez nella pubblicità della puntata speciale. Poi la parola passa a Chiara Ferragni, che sembra essere in terapia di coppia di fronte a un professionista: “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer“.