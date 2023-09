Tananai, polemica per il concerto da 50mila euro: il cantante si difende

Tananai al centro della polemica. L'artista lanciato dal Festival di Sanremo ha cantato solo 15 minuti al Palazzo Rosso di Polisella in occasione dell’Elysium Festival. Il pubblico furioso si è scatenato sui social network. “Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochi minuti di concerto”, ha fatto sapere una fan. E ancora: “Una vergogna! Domani devo andare a lavorare, a sapere che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato un biglietto rispettando l’orario di inizio”.

Tananai e la rabbia degli organizzatori del concerto

Malcontento anche da parte degli organizzatori della serata che, con una nota stampa diramata su Facebook, si sono detti dispiaciuti per l’accaduto: “Chiediamo ufficialmente scusa per il comportamento del cantante, il suo ritardo e la mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti e dell’organizzazione che ha speso molto in tutto per regalare un evento unico; un enorme dispiacere a cui mai si sarebbe pensato. Condividiamo con voi il massimo dispiacere”. Intanto sui social è apparso il presunto cachet consegnato a Tananai: ben 50mila euro.

Tananai si difende tramite il suo entourage

L'entourage di Tananai ha dato un'altra versione dei fatti tramite un comunicato stampa: “A nome di World Music (Infinity), agenzia che cura i dj set dell’artista Tananai, vogliamo spiegare quanto accaduto prima e durante la sessione a Palazzo Rosso di Rovigo. L’evento è stato venduto dall’agenzia al Palazzo Rosso, tramite contratto regolamentare, come “showcase” e non come “Live” o “concerto” ovvero prevedendo un’esibizione dell’artista di 4-5 brani su base in una discoteca (che doveva essere Palazzo Rosso). Una volta giunti in loco, al contrario, l’artista si è trovato ad esibirsi su un palco non concordato, più da concerto che da dj set e che richiedeva attrezzature che non erano state preventivate”. E poi: “L’artista, inoltre, non è stato messo nelle condizioni idonee per esibirsi, in quanto l’attrezzatura tecnica richiesta per tempo e precedentemente alla data dell’evento (bodypack per sentire la voce in cuffia) non era presente e l’impianto audio presentava gravi problemi di rimbombo e fischi del microfono, creando disagio sia all’artista, sia al pubblico”.