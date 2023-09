Myrta Merlino a Pomeriggio 5, le parole che emozionano su Barbara D'Urso

Nel giorno dell'esordio alla conduzione di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino è stata protagonista di un lungo monologo iniziale, nel quale ha spiegato l'emozione per la nuova avventura televisiva. Durante il suo editoriale, la giornalista e conduttrice ha voluto mandare un saluto a Barbara D'Urso, che per anni è stata al timone del programma