Chiara Ferragni e le foto virali con la maglia del Dortmund: arriva il commento del club

Ferragni in giallonero, il Borussia Dortmund apprezza

"Ma ciao" ha scritto la moglie del rapper Fedez (aggiungendo l'emoticon di un cuore giallo) a corredo di una serie di scatti in cui la si vede posare tra le vie di Milano con questo outfit, molto apprezzato dai followers e non solo. Tra i commenti al post (divenuto presto virale) è infatti spuntato anche quello del club tedesco che non ha usato parole ma ha dimostrato di apprezzare: un cuore giallo e uno nero più una faccina con il sorriso e gli occhi a cuore le emoticon scelte per ringraziare la Ferragni.