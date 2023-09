Bruce Springsteen ha l'ulcera: il cantante cancella tutti i concerti

Bruce Springsteen sta male: il cantante ha l'ulcera

Il Boss è stato costretto ad annullare tutti i concerti previsti a settembre negli Stati Uniti. "Io e la E Street Band siamo affranti. Torneremo per recuperare questi spettacoli e non solo. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Non vediamo l'ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto. Con affetto e Dio benedica tutti, Bruce", ha scritto su X (ex Twitter).