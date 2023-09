Verissimo torna in tv e riparte da Gianmarco Tamberi

Verissimo torna in tv e riparte da un campione del mondo. Il primo ospite annunciato del talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda ogni sabato e domenica alle 16.30 dal prossimo 9 settembre, è Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023. "Un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto: sabato a Verissimo il grande Gianmarco Tamberi", è l'annuncio apparso sulla pagina Instagram della trasmissione di Canale 5. Tamberi è stato già ospite della Toffanin lo scorso anno quando, insieme alla moglie Chiara Bontempi, ha raccontato il suo matrimonio celebrato nell'estate 2022.