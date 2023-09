Antonio Zequila saluta i fan a Venezia: ma non c'è nessuno

Come ogni anno la mostra del Cinema di Venezia è l'occasione per molte star dello spettacolo di fare una vera e propria passerella. Attori, vip, personaggi della tv, influencer, arrivano in laguna per presenziare alle visioni dei film. Sta spopolando in rete un video che ritrae Antonio Zequila a bordo di un taxi boat, mentre si muove a Venezia.