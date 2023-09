Shakira-Piqué, la guerra continua: la nuova canzone sarà devastante

ROMA - Shakira, dopo la sua esibizione agli MTV WMA, ha annunciato l'uscita di una nuova canzone. E visti i trascorsi, il nuovo singolo potrebbe essere un'altra frecciata al suo ex Gerard Piqué. Secondo quanto riportato da AS, infatti, "è meglio che Piqué si prepari perchè Shakira non ha finito con le sue canzoni". A sorprendere è il titolo della nuova canzone: "El Jefe", come il soprannome ("La Jefa") che gli amici dell'ex difensore del Barça avevano affibbiato a Shakira perchè sembrava che la cantante non volesse mai uscire con loro. E anche perchè Piqué, a quanto si diceva, doveva sempre chidere il permesso a Shakira. Il nuovo singolo dovrebbe essere realizzato in collaborazione con l'artista messicano Peso Pluma e si annuncia davvero ricchissimo di frecciatine a Piqué.