Timperi a I Fatti Vostri, gaffe su Anna Falchi: "Partiamo male"

È partita col piede sbagliato l'avventura di Tiberio Timperi a I Fatti Vostri : il conduttore ha preso il posto di Salvo Sottile dopo svariati anni alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia. Nel corso della prima puntata della nuova edizione - in onda su Rai 2 lunedì 18 settembre - il giornalista si è reso protagonista di una gaffe con la collega Anna Falchi , al timone dello show dal 2021.

La gaffe di Tiberio Timperi in tv con Anna Falchi

"Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero", ha premesso Tiberio Timperi. Poi ha rivolto un saluto a tutti i conduttori che si sono alternati alla conduzione del programma di Rai 2 e ha introdotto le co-conduttrici: "Buongiorno ad Anna Falchi e buongiorno a Flora Canto". Rivolgendosi alla Falchi ha commesso la gaffe: "Come si dice buongiorno in svedese?".

La risposta di Anna Falchi a Tiberio Timperi

Un riferimento alle origini materne della soubrette: peccato però che non siano svedesi bensì finlandesi. Non è tardata ad arrivare la replica di Anna Falchi: "Sono finlandese. Parti subito male, non hai studiato la mia biografia". Un inizio decisamente scoppiettante.