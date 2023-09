Beverly Hills 90210 reunion, Shannen Doherty in lacrime: "Lotto per la vita"

Alcuni attori di Beverly Hills 90210, storico telefilm anni Novanta, si sono rivisti negli Stati Uniti per una reunion con i fan. Non è mancata Shannen Doherty, che ha ricoperto il ruolo della protagonista Brenda per le prime quattro stagioni della serie. Davanti alla standing ovation del pubblico l'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime: "Probabilmente sapete quanto mi piaccia piangere, per questo vi ringrazio. Ogni giorno lotto per la mia vita e penso di essere davvero brava".