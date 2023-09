Miguel Bosé e la rapina shock a casa: "Due ore di terrore con i miei figli"

ROMA - A un mese di distanza emergono nuovi dettagli sulla rapina di cui è stato vittima Miguel Bosé nella sua villa a Città del Messico. A raccontarli, nel corso della trasmissione televisiva spagnola 'El Hormiguero' di cui era ospite, è stato lo stesso cantante spagnolo che è stato tenuto in ostaggio per due ore insieme ai suoi figli da una banda di criminali. "Stavo dormendo quando qualcuno mi ha svegliato e mi sono ritrovato una pistola puntata contro" ha ricordato Bosé, che ha raccontato come i rapinatori abbiano riunito tutti nella stessa stanza e usato dei lacci delle scarpe per legare il 67enne artista spagnolo e i suoi figli, tutti incappucciati e sorvegliati da uno dei componenti della banda. Il cantante spagnolo, molto popolare in Italia tra gli anni '70 e '80, ha anche condiviso il momento in cui ha visto i suoi ragazzi circondati, sotto la minaccia dei fucili a pompa della banda, che era "armata con artiglieria pesante molto grande, erano tutti incappucciati".