Annalisa Minetti: "Ho perso completamente l'uso della vista, è doloroso"

Annalisa Minetti è cieca. L'artista 46enne ha rivelato che la retinite pigmentosa di cui soffre dall’età di diciott’anni è peggiorata, privandola del tutto della vista. "Ho perso completamente la vista", ha dichiarato a Verissimo dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Anche la conduttrice Silvia Toffanin si è commossa, soprattutto quando la Minetti ha ammesso di non riuscire ad accettare il fatto di non vedere più i suoi figli.

Annalisa Minetti è cieca

“La malattia ha compiuto il suo viaggio ma questo lo sapevo già da un po’, solo che non sapevo fosse così doloroso”, ha detto Annalisa Minetti che inizialmente ha provato a tenere per un po' nascosta la notizia prima di parlarne apertamente con tutta la sua famiglia. Poi la cantante e sportiva ha lanciato un messaggio importante, che ha ricevuto il plauso di tutto il pubblico di Verissimo: "Da quello che non ti piace è quello il momento che non devi diventare normale perché essere speciali è un vanto e io ho deciso di essere speciale". Nonostante il limite fisico, infatti, la Minetti non si è mai arresa.

Annalisa Minetti e lo sport

Annalisa Minetti ora punta a partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. "Lo sport mi ha ridato la forza e la determinazione, mi ha fatto sentire ancora più donna", ha spiegato a Silvia Toffanin. Grazie al triathlon ha vinto una medaglia di bronzo nei 1500 metri ai Giochi paralimpici di Londra del 2012, un altro bronzo nella stessa categoria ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica di Stadskanaal, sempre nel 2012, e un oro negli 800 metri ai Mondiali paralimpici di Lione nel 2013. Da segnalare poi i numerosi traguardi raggiunti nei campionati italiani, come Velletri 2010 o Ancona 2011.