"Belen è come Lukaku", che frecciata! Ecco cosa ha fatto la Rodriguez

"Belen ha fatto come Lukaku" : a parlare così Alessandro Cattelan , alla vigilia della nuova edizione del suo programma Stasera c'è Cattelan in onda su Rai 2. Tra gli ospiti della prima puntata - prevista martedì 26 settembre - doveva esserci anche la Rodriguez: la prima apparizione televisiva dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino , l'inizio della nuova love story con Elio Lorenzoni e l'addio a Mediaset. All'ultimo, però, la soubrette argentina ha dato buca a Cattelan...

Alessandro Cattelan contro Belen: "Ha fatto come Lukaku"

“Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’. E poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku”, ha dichiarato Cattelan a La volta buona di Caterina Balivo. Il conduttore, noto tifoso interista, ha fatto riferimento alle trattative e al tira e molla del giocatore belga, prima con l'Inter, poi con la Juve.

Belen snobba Cattelan per Domenica In di Mara Venier?

Successivamente Cattelan ha provato a correggere il tiro: “Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”. In realtà sembra che Belen sia in trattative per apparire in un'altra trasmissione Rai: Domenica In di Mara Venier. Intanto la Rodriguez è stata sostituita a Stasera c'è Cattelan con la cantante del momento: Annalisa.