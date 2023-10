Raoul Bova e le voci sull'omosessualità: cosa ha detto a Belve

Ospite di Belve Raoul Bova ha parlato della separazione dall'ex moglie Chiara Giordano e le conseguenti voci sulla sua omosessualità. Quando Francesca Fagnani gli ha ricordato una vecchia intervista in cui ha tenuto a dichiarare di non essere gay, l’attore ha risposto: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.