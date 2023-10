Vasco, ecco le nuove date del tour: quando e come acquistare i biglietti

Vasco Rossi ha annunciato il Vasco Live Tour 2024, con cinque imperdibili appuntamenti per la prossima estate: quattro concerti allo stadio San Siro di Milano , dove ritorna dopo quattro anni di assenza, e uno, il gran finale, allo stadio San Nicola di Bari. I biglietti saranno in vendita dal 4 ottobre , come si legge sul post social che il cantante ha condiviso con i suoi due milioni di follower: "Il VASCO LIVE tour prosegue nel 2024 negli stadi partendo - udite udite - il 7 giugno da Milano allo Stadio SAN SIROOOO, attesissimo il ritorno dopo il 2019 e concludendo a Bari allo Stadio San Nicola il 25 giugno!".

Vasco Live Tour 2024: tutte le date e dove comprare i biglietti

Le date del tour di Vasco Rossi: 07 Giugno Milano Stadio San Siro; 08 Giugno Milano Stadio San Siro; 11 Giugno Milano Stadio San Siro; 12 Giugno Milano Stadio San Siro; 25 Giugno Bari Stadio San Nicola. I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dal: 4 ottobre (dalle 12) per il Blasco Fan Club; dal 5 ottobre (dalle 12) prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation; dal 6 ottobre (dalle 12) apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. Quest'anno il rocker di Zocca ha riunito 450mila persone in 11 date in 5 città: da Rimini a Bologna, Roma, Palermo e Salerno appunto