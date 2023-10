Fedez, la Rai spiega il perché del no a Belve

Bloccata l'intervista di Fedez a Belve: il cachet non c'entra

L'amministratore delegato ha precisato che la decisione assunta da Viale Mazzini non ha nulla a che vedere con il costo della partecipazione di Fedez: "Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il Primo Maggio che per l'ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell'azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno".

No a Fedez a Belve: il commento di Francesca Fagnani

Su Instagram Francesca Fagnani si è dissociata dalla decisione della Rai: "L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così".

Come sta Fedez: il cantante è ancora in ospedale

Il marito di Chiara Ferragni rimane ricoverato in ospedale a Milano. Fedez si trova da giovedì scorso nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica del Fatebenefratelli, a seguito di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna.