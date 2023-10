Ufficiale: annunciati i prequel di Romanzo Criminale e Gomorra

"Quindici anni dopo il debutto di Romanzo Criminale, siamo pronti ad annunciare i prequel di Romanzo Criminale e di Gomorra ". L'annuncio è di Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia e la Germania, che durante il talk "Romanzo Criminale e Gomorra – Ritorno Alle Origini" ha spiegato che ci saranno i prequel di due delle serie più iconiche in Italia e non solo.

I due prequel

La "origin story di Romanzo Criminale – La serie" si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana. Per quanto riguarda invece il prequel di Gomorra, racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. "È il momento giusto per tornare al punto di partenza, siamo in fase di scrittura per entrambi i progetti", ha aggiunto Hartmann.