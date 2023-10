Sharon Stone: "Sono disabile e per questo Hollywood mi ha dimenticata"

Sharon Stone è diventata famosa in tutto il mondo grazie al film 'Basic Instict' ma un dramma ha cambiato totalmente la sua vita. Nel 2001 l'attrice è stata colpita da un ictus che ha rischiato di ucciderla, tanto che all'epoca le avevano dato l'1% di probabilità di sopravvivere. Per fortuna non è andata così ma la sua carriera è cambiata, come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista per People.

Sharon Stone e il lavoro dopo l'ictus

"Ho una disabilità. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, altrimenti rischio crisi epilettiche. Per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente", ha rivelato Sharon Stone, che oggi ha 65 anni. "Ho perso tutto. Ho perso tutti i miei soldi. Ho perso la custodia di mio figlio. Ho perso la carriera", ha aggiunto.

Tutti i drammi di Sharon Stone

Non solo la carriera: nel 2004, per via di 'Basic Instinct', Sharon Stone ha perso la custodia del figlio. La scena cult del film del 1992, quella in cui accavallava le gambe, ha influenzato l'andamento della sua causa di divorzio da Ron Bronstein, inducendo i giudici ad assegnare la cura di Roan, oggi 22 anni, adottato nel 2000, all'ex marito. Poi, nel 2023, un altro duro colpo: la star, a causa del crollo della Silicon Valley Bank, ha perso la metà dei suoi soldi.