Belve, che scontro tra Fagnani e Stefania Nobile!

ROMA - Dopo una puntata posata con Raul Bova e il Principe Emanuele Filiberto, la trasmissione “Belve” torna a riaccendersi. L’appuntamento odierno offrirà uno scambio di vedute piuttosto acceso tra la conduttrice Francesca Fagnani e Stefania Nobile. La giornalista ha riacceso i riflettori su alcune cose del passato, la figlia di Wanna Marchi non è arretrata di un passo: ”Alla lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono coglioni?” afferma Stefania Nobile. "Non entrano in tabaccheria trovando la minaccia del malocchio” controbatte la Fagnani con puntuale tempestività, riferendosi al comportamento di madre e figlia che rivolgevano anatemi a chi dubitava dell'efficacia di metodi e prodotti offerti in tv.