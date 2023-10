Ambra finisce in lacrime a X Factor, il motivo

ROMA - E’ successo di nuovo. Ambra in lacrime. La giudice di X Factor si è messa nuovamente a piangere in studio, dopo una performance particolarmente vibrante di una concorrente. Angelica Bove ha presentato la cover di “All I want” di Kodaline, interpretando il pezzo in maniera straordinaria tanto da far emozionare Ambra Angiolini.