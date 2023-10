Fiorello show, l’ironia sul caso scommesse: “Meno male che ci sono loro…”

ROMA - Cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione di 'Viva Rai 2!', programma condotto da Fiorello che prenderà il via il prossimo 6 novembre non più da Via Asiago ma nella nuova cornice del Foro Italico. Intanto lo showmen, in attesa dell'inizio, è impegnato in una serie di dirette Instagram nelle quali non poteva mancare un commento sul caso scommesse che ha travolto il calcio italiano.