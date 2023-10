Sandy di Acqua e Sapone risponde all'appello di Carlo Verdone

Natasha Hovey ha risposto a Carlo Verdone . L'attore e regista, in occasione dei 40 anni dall'uscita del film Acqua e Sapone , aveva condiviso sui social network un appello all'interprete di Sandy . "Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all'epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare. La convinsi, dopo un lungo provino, ad accettare il suo primo ruolo in un film, sebbene fosse timida e riservata", aveva scritto. "Mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce. Ora vive tra Miami e Parigi, credo. È sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l' immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà", aveva aggiunto.

Acqua e Sapone film: la risposta di Natasha Hovey a Carlo Verdone

Natasha Hovey, la Sandy di Acqua e Sapone, ha replicato all'appello di Carlo Verdone tramite il Corriere della Sera: "Sono stupita da tanto clamore. Mi hanno chiamato amici dall’Italia per avvertirmi dell’appello di Carlo Verdone che si chiedeva sui social dove fossi. Eccomi, vivo a Miami e sono la sua Sandy!". Oggi la Hovey ha 56 anni e di quel periodo sul set con Verdone, con il quale ha lavorato anche in Compagni di scuola, ricorda che "si scherzava sempre, in quell'occasione c'erano attorno a noi decine di tecnici e operatori. Mia mamma sempre presente. Oggi non so se sarebbe possibile girare un film di quel genere. Ma non c'era malizia, in Acqua e Sapone. Solo tanta tenerezza". Qualche tempo dopo Natasha ha abbandonato il mondo dello spettacolo: si è trasferita per amore a Parigi e si è dedicata completamente alla famiglia.

Sandy di Acqua e Sapone: cosa fa oggi l'attrice Natasha Hovey

Che fine ha fatto la Sandy di Acqua e Sapone? Natasha Hovey vive negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, e non lavora più come attrice. "Torno in Italia due tre volte l'anno, anche perché mia mamma la adora è si è stabilita a sud di Napoli. La prossima volta andrò a trovare anche Carlo. Intanto può stare sicuro che lo contatterò, privatamente", ha rivelato.