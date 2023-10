Torna Fiorello con 'Viva Rai2': la frecciatina agli abitanti di via Asiago

Fiorello è pronto a tornare in tv con il suo 'Viva Rai2'. La data di partenza è fissata al prossimo 6 novembre ma nell'attesa sono iniziate le dirette Instagram con il format 'Aspettando Viva Rai2'. La grande novità di quest'anno è la location: il Glass non è più quello di via Asiago per via delle polemiche con i residenti che si lamentavano per i rumori all’alba bensì un bar che è stato ribattezzato per l’occasione Glass di cortesia. E lo showman non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina...