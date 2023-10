Uomini e Donne cambia: Maria De Filippi apre alle adozioni di cani

A Uomini e Donne c'è un'importante novità: l'iniziativa 'Adotta un amico'. Da ora in poi alla fine di ogni puntata del programma di successo di Maria De Filippi saranno presentati dei cani in cerca di adozione. "Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia. È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia", ha spiegato la conduttrice.