Britney Spears: "Rimasi incinta di Justin Timberlake, costretta ad abortire"

Britney Spears aspettava un figlio da Justin Timberlake ma è stata costretta ad abortire. È una delle prime anticipazioni del memoir della popstar - The woman in me - in uscita il prossimo 24 ottobre. La notizia è stata diffusa in esclusiva da People. "È stata una sorpresa, ma per me, non è stato un dramma. Amavo così tanto Justin. Ho sempre pensato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe soltanto avvenuto molto prima del previsto”, scrive la cantante nel libro a proposito della gravidanza. “Ma Justin sicuramente non ne era felice. Ha detto che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani”.