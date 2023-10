Cecchi Paone risponde piccato ai giudizi sulla sua storia d’amore

Simone Antolini: "Non si giudica l'amore"

Il primo nodo riguarda l'età: "Da quando conosco Alessandro non ho mai calcolato l'età, mi lascio andare in questo forte sentimento che ci unisce, l'amore è puro. Non si può giudicare l'amore. Mi è dispiaciuto soprattutto quando, inizialmente, uscirono le prime cronache dove si è parlato molto di questa differenza d'età", ha affermato Simone Antolini.

Cecchi Paone, la dura risposta contro i pregiudizi

"È lui che ha cercato me. Arriva lui bellissimo, innamorato, molto maturo perché ha cresciuto quasi da solo una figlia. Cosa gli dico? No, sei troppo piccolo, non ti voglio? Sarei pazzo", ha confermato Cecchi Paone che, a chi accusa il fidanzato di puntare solo ai soldi, risponde: "Lui è più ricco di me perché è un ricco imprenditore agricolo di famiglia. Quindi per la prima volta, nel caso, mi pagherà lui gli alimenti nel senso che li produce".