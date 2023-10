Fedez a X Factor dopo la malattia: lui svela come sta dopo la visita medica

Una diretta improvvisa con i suoi fan. Fedez racconta come sta dopo il ricovero e soprattutto svela se parteciperà alle prossime puntate di X Factor: "Sì, proprio oggi ho fatto una visita che mi ha dato il responso positivo e il certificato medico che mi consente di partecipare". Non solo, sempre in tema di impegni futuri Fedez ha svelato: "The Ferragnez 3 ci sarà, tra pochi giorni avremo una riunione in merito". Fedez ha poi aggiunto: "Mi voglio dedicare agli altri il prossimo anno. Un nuovo disco in arrivo? Per adesso no, non c'è niente in programma. Mi piacerebbe tornare a fare un rap, per me stesso, quando sarà pronto lo studio nuovo inizierò a lavorarci".