Mick Jagger: "Maneskin? La più grande rockband del mondo, mi stupisce siano italiani"

Per Mick Jagger i Maneskin "sono la più grande rockband del mondo". Il cantante inglese lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 7 del Corriere della Sera. Il leader dei Rolling Stones ha aggiunto: "Mi stupisce che siano italiani". "Non so se il rock come forma di musica abbia un futuro, se durerà ancora a lungo o se vivrà in una forma fossilizzata", ha spiegato l'80enne. "Certo, oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana. L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band".