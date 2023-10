Monica Bellucci e la relazione con Tim Burton: "Ho visto prima l'uomo"

Tim Burton, Beetlejuice 2 con Monica Bellucci

"Conoscevo la grande diva ma non la Callas. Quando ho letto le sue memorie non ho resistito. Era come entrare in contatto con la sua anima - ha raccontato Bellucci - Noi abbiamo raccontato Maria, non Callas. Durante lo spettacolo e nel documentario c'è un momento in cui si citano le sue parole: 'Sono come un uccellino che quando è felice canta, quando è triste si ritira nel suo nido e muore'. Questa è la dualità della Callas, una donna che aveva un cuore sincero, semplice, che l'ha fatta morire. Perchè lei è morta d'amore". L'attrice italiana sta lavorando a Beetlejuice 2, con Burton alla regia. "Non posso ancora dire nulla" su questo, ha dichiarato. Ma la chimica tra i due artisti, anche solo sul red carpet, è già davanti agli occhi di tutti.