Ambra, la battuta hot a X Factor spiazza tutti: "Voglio stare sopra". E Fedez...

La battuta che non ti aspetti arriva a fine conferenza. Racconta Rolling Stone che oggi, durante la presentazione dei live di X Factor, qualcuno dice che quest'anno la produzione avrebbe messo sotto i giudici. Immediata la replica di Ambra: "Ma dove? Io non ci voglio stare sotto, voglio stare sopra". Non solo Ambra: la conferenza ha permesso a Fedez di spiegare un retroscena in merito alla sua mancata partecipazione a "Belve": "Ho ricevuto una chiamata dall'ad Rai. E' stata una conversazione civile, ci siamo chiariti e confrontati. Non ho idea di quale sia attualmente la posizione della Rai".