Belve: Melissa Satta, Fagnani, Berrettini. Rivivi la diretta della puntata LIVE

23:30

Isabella Ferrari e le droghe

E alla domanda sulle droghe Isabella Ferrari risponde: "Le ho provate tutte, ma mai quelle pesanti. Ho provato canne, cocaina...'', al che Fagnani interviene "che è un po' pesante...". Ferrari chiarisce: "Sì, ma fermandomi sempre a un dosaggio veramente omeopatico".

23:15

Isabella Ferrari e la verità sulla scena di sesso con Nanni Moretti

"Quando ho fatto la prima prova entro dalla porta, do un bacio a Nanni, Nanni si ferma e mi dice 'questo non è Sapore di mare. Ci sono delle scene che richiedono comunque una forza, una verità… io voglio starci dentro, non mi interessa fingere'". Così Isabella Ferrari a Belve, in riferimento alla famosa scena di sesso in Caos calmo.

22:58

Melissa Satta: "Basta fidanzati"

"Forse abbiamo parlato troppo di troppi fidanzati - ha concluso Melissa Satta - Che vuol dire? Mi devo fermare...".

22:55

Melissa Satta e la chirurgia plastica

"Come madre mi do 10, almeno per l'impegno. Cosa mi spaventa? Diventare grande. Invecchiare non mi piace anche se ancora non mi sono proprio rifatta... Qualche ritocchino sì ma niente sul viso, ma non sono contro. Religione? La vivo a modo mio, credevo nel mio parroco e credo in alcune persone. Cosa mi manca per dirmi felice? Sono ambiziosa, nel lavoro c'è sempre qualcosa di più da fare. Per un altro figlio non c'è mai un momento giusto".

22:50

Fagnani-Satta, botta e risposta

"Ma stiamo facendo gossip", ha protestato scherzando Melissa Satta. "Se vuole parliamo di politica", ha ribattuto Francesca Fagnani. "Non sono molto adatta". "E allora parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l’amore", conclude il botta e risposta la giornalista di Belve.

22:45

Melissa Satta, come va la storia con Berrettini

"Se sono innamorata? Sono molto felice, è un bellissimo momento della mia vita e sono grata di tutto, per il lavoro, per la mia vita personale e per il mio fidanzato".

22:44

Melissa Satta su Pietrangeli

"Nel nostro lavoro ci sono tante cose da fare e contratti da rispettare. Non decido io per gli altri e i comportamenti leggeri non tolgono professionalità al resto o concentrazione. È la vita normale di tutti. Pietrangeli? Sono tutti allenatori... Quando uno è un personaggio ha tanti accordi e sponsor da rispettare".

22:42

Melissa Satta e Berrettini

"Berrettini? Non riusciamo mai a essere visti come persone normali. Ma lo siamo, con momenti belli ma anche difficili. Io sono una donna esposta e ogni tanto serve trovare un capro espiatorio. Il calo di Matteo nel ranking? Nella vita di ogni sportivo l'infortunio è la cosa più difficile da superare, nel tennis si sottolinea di più rispetto al calcio".

22:40

Melissa Satta e Boateng

"Il tatuaggio per Boateng? Ho cancellato tutto, non mi sembrava elegante. L'amore della mia vita? Sposarsi e fare un figlio non si cancella, è stata una bellissima storia con Boateng".

22:38

Melissa Satta e Paola Ferrari

"Attacchi diretti? Mai. Arrivata a Sky calcio club, ho fatto un programma dove non c'era mai stata una donna. Non so se erano contenti di avermi là ma poi sia Caressa che gli altri mi hanno aiutato e fatto sentire a mio agio. Paola Ferrari? Non siamo amiche, è più una rosicona. Posso piacere o meno ma cosa c'entra se tolgo la giacca, come mi accusava lei. Cliché? Sì, da parte degli altri. Nella mia situazione no".

22:34

Melissa Satta: "Attacchi di panico quando ero velina"

"Da velina, avevo una popolarità esclusiva. Ora non ti fermano nemmeno più per strada. Invece c'è stato un periodo in cui mi venivano gli attacchi di panico in discoteca quando avevo 23-24 anni... Avere sempre gli occhi addosso era pesante".

22:33

Melissa Satta e la relazione con Interrante

"A 17 anni con l'agenzia di Lele Mora? Io l'ho presa come una cosa divertente, non ero ancora abbastanza sveglia ed ero molto ingenua. Convivevo con Daniele Interrante, il fidanzato dell'epoca, e sullo stesso pianerettolo c'era Costantino. Era una relazione vera, autentica. Ero molto uomo, ho un istinto maschile molto forte a casa. Non ha niente a che vedere con il punto di vista sessuale... Non volevo intendere niente, se lui si è offeso è perché ha la coda di paglia. Non penso di essere stata un'ingrata con lui, le persone che mi hanno aiutata sono altre. Poi ho avuto l'occasione con Antonio Ricci e Striscia la notizia. Non avevo capito di avercela fatta ma di aver avuto una botta di fortuna".

22:28

Melissa Satta e la rivalità con Elisabetta Canalis

"Elisabetta Canalis diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse... Non c'è mai stata volontà di essere associata, poi ho capito che faceva comodo anche pubblicamente creare questa finta rivalità".

22:26

Melissa Satta e i suoi difetti

"Un mio difetto? Non vado mai dal parrucchiere... A volte chi mi critica è perché mi ama o perché rosica. Chi non mi ama è perché non mi capisce".

22:23

Melissa Satta: "Vi dico qual è il mio talento"

"A volte per riuscirci ci vuole anche una botta di sedere... All'inizio sono stata molto fortunata e poi mi prendo anche una dose di bravura. Il mio talento? La gestione di tutto mi ha portato ad avere i miei piccoli successi. Intendo apere dire di no ma anche non avere paura delle situazioni".

22:21

Melissa Satta e i peli

"Ho pochissimi peli, sì è vero, anche se sono sarda. Poi li ho tolti tutti con il laser. Sono egocentrica, mi piace essere guardata. Sogno erotico di mezza Italia? Ci sta, lo accetto. Allo stadio notavo che molti guardavano me invece della partita... ma li capisco".

22:19

Melissa Satta e il significato dei suoi tatuaggi

"Che belva mi sento? Una leonessa, ce l'ho anche tatuata. La tigre e il dragone invece ha un significato diverso, il bene e il male che si incontrano". A Belve è arrivata Melissa Satta.

22:15

L'aneddoto su Mourinho e le rose bianche

"Una sera disse che a San Valentino Mourinho le aveva mandato un mazzo di rose bianche ma poi ha ammesso di esserselo inventato", ha chiesto Francesca Fagnani. "Leggende metropolitane raccontavano che noi avevamo una storia ai tempi dell'Inter - ha raccontato Alba Parietti - Lui la sera prima era sul campo del Napoli, io ero a Sanremo. Arriva una giornalista e mi dice 'ah ma Mourinho non ha mandato niente per te?' e io 'certo, abbiamo passato una serata meravigliosa insieme e mi ha mandato un mazzo di rose bianche'. Poi ho ricevuto una nota dall'ufficio di Mourinho ma era chiaro che stavo scherzando. Le pare che racconto che ero l'amante di Mourinho in modo serio?".

22:05

Alba Parietti e Vasco Rossi

"Agli uomini piace essere piacchiati, perché gli ricorda la mamma... Io sono specializzata nei calci, a Bonaga ne avevo tirato uno... Ma ora basta". "Io avrei potuto prendermi il merito di Albachiara - ha detto parlando di Vasco Rossi - Lui mi aveva dato l'ok, una sera mi chiamò per dirmi che si era ispirato a me per una canzone, ma io mi sono riconosciuta in Quanti anni hai".

21:55

Alba Parietti e gli aforismi di Nietzsche

"Sono una lettrice di Nietzsche, so tutti gli aforismi", ha detto Alba Parietti a Francesca Fagnani facendo una piccola gaffe LEGGI TUTTO

21:40

Alba Parietti primo ospite di Francesca Fagnani

È Alba Parietti il primo ospite a sedersi di fronte a Francesca Fagnani nello studio di Belve: "Che belva mi sento? Alba Parietti, la belva peggiore di tutte - ha detto - Ancora acchiappo, piaccio tremendamente... Non mi sento una star, mi sento unica".

21:30

21:15

Alba Parietti a Belve, l'anteprima

"Sono contenta che il mio c*** piaccia agli italiani". Alba Parietti parla senza filtri nell'anteprima di Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani LEGGI TUTTO

21:00

Belve, le anticipazioni di oggi

"Sono una donna esposta e ogni tanto serve trovare un capro espiatorio". Così Melissa Satta, ospite stasera di Francesca Fagnani a Belve, commentando il caso Matteo Berrettini LEGGI LE ANTICIPAZIONI

20:45

20:30

