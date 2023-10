Paola Ferrari e la dura risposta a Melissa Satta: "Io rosicona?"

"Mi prendo tutte le critiche del mondo anche se non le capisco. Melissa è bella come il sole, di una bellezza straordinaria ed è anche simpatica". Inizia così Paola Ferrari , giornalista e conduttrice tv sulla Rai, rispondendo ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, alla domanda sulle parole di Melissa Satta , che le ha dato della " rosicona ".

Ferrari: "Adoro la Satta e l'ho sempre difesa"

"L’ho sempre difesa - prosegue la Ferrari - , anche con la storia di Berrettini, nella quale ha ricevuto attacchi assurdi. La mia critica non era a lei ma al calcio che è profondamente maschilista, io sono una rompiscatole sul tema delle donne nel mondo del calcio. Ma adoro Melissa, non la offenderò mai, è una donna talmente bella che ferma il sole".

"Melissa Satta e Diletta Leotta? Showgirl, non giornaliste"

La Ferrari conclude così sulle giornaliste sportive belle e giovani, come la Satta e Diletta Leotta: "Senza voler esser poco carina, non sono giornaliste ma splendide showgirl. Se io dico che uno è avvocato e invece è un segretario non è la stessa cosa. Ci sono responsabilità diverse, non è che uno sia meglio dell’altro".