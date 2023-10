Omar Pedrini, basta concerti dopo le operazioni: "Ora farò il contadino"

Omar Pedrini dice addio ai concerti. Il rocker non si esibirà più dal vivo a causa dei suoi problemi al cuore , che l'hanno costretto negli ultimi anni a lunghe degenze in ospedale e a ben quattro operazioni. L'ex cantante dei Trimoria continuerà solo a scrivere e a registrare musica ma non a suonare sul palco. "Dopo essermi ripreso da tre interventi al mio cuore malandrino più un altro di ricostruzione negli ultimi due anni e mezzo, di recente ho fatto un concerto di prova a Brescia. È venuto a vedermi il mio cardiochirurgo, che è anche mio suocero, e nonostante gli avessi promesso di restare calmo non ci sono riuscito" ha spiegato al Corriere della Sera.

Perché Omar Pedrini non farà più concerti

"Il problema è che questo, anche se non mi drogo più e bevo moderatamente, non è più compatibile con il fisico. Ho un permesso speciale per un ultimo tour: non sono uno che se ne va senza salutare", ha detto Omar Pedrini, che ha dunque promesso un'ultima tournee per i suoi fan. L'artista non vuole dire del tutto addio alla musica ma si concentrerà pure su altre attività: "Scrivere canzoni resta un obbligo, mi serve per scaricare quello che ho nella testa. Ho fatto tv quando ancora non era di moda per i musicisti, ho fatto radio, ho recitato a teatro, ho scritto libri. In Toscana mio padre invecchia e non riesce a stare dietro agli ulivi"