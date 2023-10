Fantastico Mondo del Noir: Halloween da brividi nelle segrete del Castello di Lunghezza

I tempi cambiano e anche i personaggi fantastici si adeguano. A Lunghezza arriva il "Fantastico Mondo del Noir: Halloween da brividi nelle segrete del Castello", un evento speciale che si terrà il 29 ottobre e l'1 novembre per la gioia dei bambini che potranno incontrare i protagonisti di favole, fumetti e cartoon anche in versione spaventosa. Le amatissime principesse, da Aurora a Cenerentola, sono pronte a sorprendere grandi e piccini nella Sala del Trono dove, al termine del Gran Ballo, abbandoneranno per una volta i costumi color pastello per vestire quelli di insolite streghette. Perfino il Grinch è pronto ad immergersi nelle atmosfere buie e misteriose. L'iconico mostro verde ha scoperto, infatti, di non odiare solo il Natale ma anche Halloween e per questo ha deciso di anticipare il suo arrivo al Castello per aprire al pubblico di "super cattivi" i passaggi segreti e le sale misteriose dell'antico maniero nel quale sarà possibile incontrare amici mostruosi, come: Il Conte Dracula, l Dott. Frankstein, Lady Morticia, il malefico pagliaccio con il palloncino rosso e tanti altri. Da non perdere: il rito della zucca, la danza delle stregonerie, il duello dei mostri, e la presenza di Mercoledi anche di domenica. Nel giardino e nei meandri della fortezza i bambini potranno, infatti, anche scattarsi un selfie con l'inquietante e sarcastica ragazzina della nota serie ispirata alla famiglia Addams, ma anche incontrare Jack O'Lantern, personaggio condannato dal Diavolo a vagare dopo la sua morte alla ricerca della sua strada portando in mano una zucca illuminata da una fiamma posta all'interno. Proprio per celebrare il suo spirito, come vuole la leggenda legata alle feste della Comunità Irlandese, il girono 1 novembre al Castello sarà attivato un laboratorio di musica Old Time della Scuola Popolare di Testaccio, condotto da Alessandro Garramone, che presenterà brani della Country Music Nord Americana.