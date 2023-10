Morgan distrugge la canzone di Annalisa: arriva la dura replica

Morgan contro Annalisa. O meglio contro 'Bellissima', uno dei grandi successi della cantante di Savona. È accaduto durante X Factor, dove il giudice ha contestato l'assegnazione della canzone al concorrente Matteo Alieno. "Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata", ha detto l'ex leader dei Bluvertigo per poi aggiungere: "Quella canzone è armonicamente inesistente".