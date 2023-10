Ballando con le Stelle 2023: c'è il primo concorrente infortunato

Ballando con le Stelle: Antonio Caprarica si è fatto male

"Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. - ha annunciato Milly Carlucci in tv - Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo". La conduttrice ha aggiunto: "Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere”.