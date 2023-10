Shock a Hollywood: morto Matthew Perry, il Chandler di Friends

Hollywood lo ha appreso nel tardo pomeriggio di ieri, da Tmz, il sito che, tra gossip e autorevolezza, racconta come nessuno la vita delle celebrità. O, in questo caso, la morte. Ed è stato uno shock per tutti. Se ne è andato a 54 anni Matthew Perry, meglio noto come Chandler di Friends. La serie tv girata a Los Angeles ma ambientata a New York che vedeva sei ragazzi, tre maschi e tre femmine, vivere uno di fronte all'altro in un appartamento di Bedford Street. Nel mondo delle serie tv, reale e virtuale, e chiunque sia andato almeno una volta a New York a fare un giro sui set lo sa, il palazzo di Friends è a due isolati dalla casa di Carrie, di Sex and the City. Ma la vita di Matthew Perry non ha avuto nulla di scintillante. E la morte lo ha visto andarsene solo, senza Friends, nella Jacuzzi della sua villa, trovato dagli infermieri dopo che il suo assistente si era preoccupato perché non rispondeva al telefono. E' troppo presto per capire cosa lo abbia ucciso, sembra che ieri mattina avesse fatto due ore di pickleball, un mix tra tennis e padel. Sarà stata questa la causa? Oppure c'entrano ancora le dipendenze da droghe e alcool che lo hanno accompagnato per gran parte della vita? Saranno gli esami a chiarire tutto.