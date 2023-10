Cristiano Malgioglio furioso con Mahmood: "Cambiasse lavoro"

'Cocktail d'amore' di Mahmood: Malgioglio su tutte le furie

"Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blu'. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia", ha aggiunto. Nessuna replica è ancora arrivata da parte di Mahmood.