Matthew Perry, le parole strazianti dei compagni di Friends: "Siamo devastati"

E alla fine arrivarono le parole più attese. In una dichiarazione congiunta, rilasciata in esclusiva mondiale alla rivista "People", gli attori di "Friends" hanno parlato per la prima volta della morte di Matthew Perry, l'amatissimo Chandler scomparso a Los Angeles nel fine settimana. Parole strazianti, che hanno commosso i fan di tutto il mondo. Eccole: "Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo tempo per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita incredibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora - prosegue il comunicato - i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo." Il messaggio è stato firmato da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.