Mare fuori 4, che succede tra Carmine e Rosa? Bufera sui social SPOILER

Bufera sui social per i primi episodi di "Mare Fuori 4". La serie cult ambientata all'IPM di Napoli, che vedrà la quarta stagione in onda a febbraio, ha mostrato i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma. Niente di male, se non fosse che qualcuno ha ripreso un paio di scene (si trovano sui social, Tik Tok in particolare) e le ha pubblicate. Quindi, già oggi, si sa cosa succede tra Carmine e Rosa (la coppia più amata) e anche tra Edoardo e Teresa, un'altra coppia che piace tanto ai fan. "Non è giusto, bisognava vietare le riprese", dicono in tanti. Ma c'è anche chi apprezza: "Non vedevamo l'ora di sapere cosa era successo nella sparatoria con Don Salvatore".