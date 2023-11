Zaccagni, Scamacca e Pessina: i 'calciatori casalinghi' nel mirino delle Iene

Le Iene e il format 'Calciatori Casalinghi'

I tre, con le rispettive compagne complici dell'inviato Sebastian Gazzarini, sono stati messi alla prova in 'Calciatori Casalinghi' format pensato per rispondere in modo ironico a quanto detto da Cristiano Giuntoli. Qualche settimana fa il ds della Juventus è stato protagonista di un'affermazione, per la quale si è poi scusato, che ha scatenato non poche polemichen cui ha paragonato l'acquisto di un calciatore di cui si è pentito a una fidanzata che sembra perfetta ma poi scopri che non sa fare le faccende di casa.

Zaccagni, Scamacca e Pessina alle prese con le faccende di casa

Quindi per sfatare il luogo comune che i calciatori non sappiano fare nulla in casa sono arrivate Le Iene che hanno messo in disordine i loro appartamenti: coriandoli, cibo sul tavolo, avanzi di un aperitivo, case allegate e cucine sottosopra. Insomma un vero e proprio caos in cui però Zaccagni, Scamacca e Pessina non hanno sfigurato. Non senza difficoltà i calciatori sono riusciti a rimettere tutto a posto mentre le loro dolci metà si gustavano la scena dietro le quinte.