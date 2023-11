“Ultimo cantante antipatico”: imbarazzo in studio a Reazione a Catena

Inaspettato siparietto durante la puntata di mercoledì primo ottobre di Reazione a Catena. Durante il gioco l'Intesa Vincente (nel quale due compagni di squadra devono cercare di far indovinare una parola al loro capitano), è spuntato fuori il nome del cantante romano Ultimo. Il ragionamento fatto dalla squadra che era in gioco, composta da tre ragazze, ha però messo in imbarazzo il conduttore Marco Liorni.